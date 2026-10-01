Integroup öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Integroup hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 25.31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Integroup -32.040 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 160.84 Prozent auf 439.5 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch