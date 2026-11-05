Integrated Micro-Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Integrated Micro-Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 14.77 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.38 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch