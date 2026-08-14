Integrated Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Integrated Industries präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integrated Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0.840 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.53 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 38.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch