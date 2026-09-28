Integrated Biopharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Integrated Biopharma hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Integrated Biopharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Integrated Biopharma im vergangenen Quartal 9.8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integrated Biopharma 14.2 Millionen USD umsetzen können.

Integrated Biopharma vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Integrated Biopharma im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43.87 Millionen USD im Vergleich zu 54.35 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch