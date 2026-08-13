Integral zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Integral hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 60.08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integral noch ein Gewinn pro Aktie von 58.40 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4.08 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch