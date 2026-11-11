Integral hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Integral hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67.27 JPY gegenüber 57.64 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Integral mit einem Umsatz von insgesamt 1.93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.46 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch