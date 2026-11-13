Integra Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integra Resources lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 101.4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Integra Resources einen Umsatz von 97.3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch