Integra Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Integra Resources hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 98.0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch