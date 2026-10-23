Integra LifeSciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Integra LifeSciences hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.27 Prozent auf 411.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 402.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch