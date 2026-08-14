Integra Garments Textiles stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Integra Garments Textiles hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Integra Garments Textiles einen Umsatz von 787.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch