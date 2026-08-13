Intec Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Intec Capital hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.62 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 96.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch