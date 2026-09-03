Inte B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Inte B veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 12.84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inte B 12.08 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Inte B 3.21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch