Intapp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Intapp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 USD erwirtschaftet worden.

Intapp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Intapp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.520 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.230 USD je Aktie gewesen.

Intapp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 577.80 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 504.12 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.27 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 577.47 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch