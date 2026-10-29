Intapp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Intapp stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Intapp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 139.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch