INTAKUS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

INTAKUS hat am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

INTAKUS hat ein EPS von 0.01 PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 PLN auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.85 Prozent zurück. Hier wurden 66.3 Millionen PLN gegenüber 67.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch