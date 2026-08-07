INTAGE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

INTAGE veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 44.81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INTAGE -7.310 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.22 Milliarden JPY – ein Plus von 4.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INTAGE 14.63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 44.58 JPY. Im letzten Jahr hatte INTAGE einen Gewinn von 91.83 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat INTAGE mit einem Umsatz von insgesamt 67.10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 65.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch