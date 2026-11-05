INTAGE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

INTAGE lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat INTAGE 15.20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch