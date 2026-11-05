Intact Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intact Financial hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 3.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7.43 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.74 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch