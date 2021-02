Intact Corporation financière annonce ses résultats du quatrième trimestre de 2020

Faits saillants

Résultat opérationnel net par action de 3,18 $ et RCPO de 18,4 % au T4-2020, attribuables à un bon rendement au chapitre de la souscription et à de bons résultats de la distribution.

attribuables à un bon rendement au chapitre de la souscription et à de bons résultats de la distribution. Les primes ont connu une croissance de 8 % pour le trimestre et de 9 % pour l'exercice grâce à la croissance solide dans l'ensemble des secteurs d'activité et à l'acquisition de La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord (« La Garantie »).

grâce à la croissance solide dans l'ensemble des secteurs d'activité et à l'acquisition de La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord (« La Garantie »). Le ratio combiné de 85,6 % au T4-2020 tient compte de sinistres de 74 millions $ liés aux catastrophes, dont 23 millions $ en raison de la crise de la COVID-19.

au T4-2020 tient compte de sinistres de 74 millions $ liés aux catastrophes, dont 23 millions $ en raison de la crise de la COVID-19. Les mesures d'allègement liées à la COVID-19 totalisant 530 millions $ ont permis d'aider plus de 1,2 million de clients en 2020.

totalisant 530 millions $ ont permis d'aider plus de 1,2 million de clients en 2020. RPA de 7,20 $ pour l'exercice et VCPA de 58,79 $, en hausse de 9 % en 2020.

et VCPA de 58,79 $, en hausse de 9 % en 2020. L'acquisition de RSA avance bien et devrait être finalisée au T2-2021.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Grâce à de solides résultats et à la résilience de nos activités, nous avons été en mesure d'offrir des mesures d'allègement à plus de 1,2 million de clients qui en avaient besoin depuis le début de la pandémie de COVID-19. Nos activités au Canada affichent un très bon rendement et nos activités aux États-Unis sont en position d'atteindre un rendement égal ou légèrement supérieur à 90 %. Nous sommes à évaluer la mise en œuvre de mesures d'allègement additionnelles compte tenu de la deuxième vague de la pandémie. Parallèlement, nous continuons d'améliorer nos stratégies dans l'ensemble de nos activités afin de protéger les gens le mieux possible et de soutenir les clients touchés le plus durement. La transition de RSA et la planification de son intégration avancent bien et viennent renforcer la confiance que nous plaçons dans le bien-fondé stratégique et financier de la transaction. »



Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2020 T4-2019 Variation 2020 2019 Variation













Primes directes souscrites1 2 872 2 670 8 % 12 039 11 049 9 % Ratio combiné 85,6 % 91,5 % (5,9) pts 89,1 % 95,4 % (6,3) pts Produit net de souscription 415 229 81 % 1 227 465 164 % Produit net des placements 143 142 1 % 577 576 n. s. BAIIA tiré de la distribution et Autres 72 45 60 % 275 209 32 % Résultat opérationnel net 467 303 54 % 1 471 905 63 % Résultat net 378 240 58 % 1 082 754 44 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 3,18 $ 2,08 $ 53 % 9,92 $ 6,16 $ 61 % Résultat par action (RPA) 2,55 $ 1,63 $ 56 % 7,20 $ 5,08 $ 42 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











Rendement des capitaux propres 18,4 % 12,5 % 5,9 pts





RCP 12,8 % 10,0 % 2,8 pts





Valeur comptable par action (en dollars) 58,79 $ 53,97 $ 9 %





Marge sur le capital total2 2 729 1 222 1 507





Ratio de la dette sur le capital total 24,1 % 21,3 % 2,8 pts











1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 36 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Total du capital excédant les seuils d'intervention de la Société dans les entités réglementées (TCM 165 % à partir du 1er avril 2020, auparavant TCM 170 %, CFR 200 %) majoré de la trésorerie disponible et des placements dans les entités non réglementées. Voir la section 25 - Gestion du capital du rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,83 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 31 mars 2021 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2021.





Nous sommes en bonne situation financière et nous avons confiance en notre capacité d'accroître les résultats, de sorte que nous continuerons de protéger nos gens, de soutenir nos clients et de poursuivre nos objectifs stratégiques. Nous entendons augmenter notre dividende cette année, comme nous l'avons fait au cours des 15 dernières années. Toutefois, étant donné le contexte réglementaire actuel, nous reporterons l'augmentation du dividende à un trimestre ultérieur en 2021.

Perspectives de l'industrie

Étant donné que le ratio combiné de l'industrie au Canada était d'environ 100 % pour les trois premiers trimestres de 2020 et que le RCP de l'industrie était légèrement supérieur à 7 % pour les douze derniers mois jusqu'au 30 septembre 2020, nous nous attendons à ce que des mesures correctives soient requises pour l'industrie et à ce qu'elles reprennent une fois que se seront atténuées les répercussions de la crise de la COVID-19.





était d'environ 100 % pour les trois premiers trimestres de que le RCP de l'industrie était légèrement supérieur à 7 % pour les douze derniers mois jusqu'au 30 septembre 2020, nous nous attendons à ce que des mesures correctives soient requises pour l'industrie et à ce qu'elles reprennent une fois que se seront atténuées les répercussions de la crise de la COVID-19. Au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises. En assurance des particuliers, des conditions de marché favorables sont attendues en assurance de biens, tandis qu'elles s'adoucissent temporairement en assurance automobile.

Rendement des activités d'assurance















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2020 T4-2019 Variation 2020 2019 Variation













Primes directes souscrites1











Canada 2 471 2 328 6 % 10 216 9 399 9 % États-Unis 401 342 19 % 1 823 1 650 9 %

2 872 2 670 8 % 12 039 11 049 9 % Ratio combiné











Canada 84,0 % 92,0 % (8,0) pts 88,0 % 95,9 % (7,9) pts États-Unis 92,0 % 88,8 % 3.2 pts 94,9 % 93,2 % 1.7 pts

85,6 % 91,5 % (5,9) pts 89,1 % 95,4 % (6,3) pts Produit net de souscription











Canada 392 184 113 % 1 154 363 218 % États-Unis 35 44 (20) % 81 97 (16) % Siège social et autres (12) 1 n. s. (8) 5 n. s.

415 229 81 % 1 227 465 164 %

1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. Voir la section 7 - États-Unis du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. Aux États-Unis, la variation (croissance) des PDS comme présentée était de 17 % pour le trimestre et de 11 % pour 2020.

La croissance des primes de 8 % pour le trimestre a été solide et tient compte de l'apport de l'acquisition de La Garantie. Au Canada, la croissance des primes de 6 % pour le trimestre s'explique par les conditions de marché et la croissance des unités. Aux États-Unis, la croissance du chiffre d'affaires de 19 % a été très bonne.





pour le trimestre a été solide et tient compte de l'apport de l'acquisition de La Garantie. Au Canada, la croissance des primes de 6 % pour le trimestre s'explique par les conditions de marché et la croissance des unités. Aux États-Unis, la croissance du chiffre d'affaires de 19 % a été très bonne. Le ratio combiné s'est établi à 85,6 % pour le trimestre après l'augmentation de notre provision pour sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19 de 23 millions $ et le consentement d'une aide ciblée de 50 millions $ en assurance des entreprises. Au Canada, le ratio combiné a été bon à 84,0 %, reflétant le bon rendement sous-jacent dans l'ensemble des secteurs d'activité. Aux États-Unis, le ratio combiné de 92,0 % reflète un solide rendement sous-jacent, contrebalancé par l'évolution défavorable des sinistres des années antérieures et la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Le ratio combiné global de 89,1 % d'Intact pour l'exercice 2020, qui tient compte de sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19 (0,9 point), s'est amélioré de 6,3 points par rapport à celui de l'exercice précédent en raison du bon rendement sous-jacent au Canada et aux États-Unis.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers , la croissance des primes de 5 % pour le trimestre est attribuable à la croissance des unités. Le ratio combiné de 82,6 % au T4-2020 s'est amélioré de 13,9 points par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique par la baisse de la fréquence des sinistres attribuable à nos mesures d'amélioration de la rentabilité, à la diminution de la circulation et à la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques autres que des catastrophes, le tout contrebalancé en partie par la hausse de la gravité des sinistres et les mesures d'allègement offertes aux clients. Le ratio combiné pour l'exercice 2020 s'est établi à 86,6 %, une amélioration de 11,1 points reflétant la baisse de la fréquence des sinistres attribuable en partie à nos mesures efficaces d'amélioration de la rentabilité.





, la croissance des primes de 5 % pour le trimestre est attribuable à la croissance des unités. Le ratio combiné de 82,6 % au T4-2020 s'est amélioré de 13,9 points par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique par la baisse de la fréquence des sinistres attribuable à nos mesures d'amélioration de la rentabilité, à la diminution de la circulation et à la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques autres que des catastrophes, le tout contrebalancé en partie par la hausse de la gravité des sinistres et les mesures d'allègement offertes aux clients. Le ratio combiné pour l'exercice 2020 s'est établi à 86,6 %, une amélioration de 11,1 points reflétant la baisse de la fréquence des sinistres attribuable en partie à nos mesures efficaces d'amélioration de la rentabilité. En assurance des biens des particuliers , l'augmentation de 10 % des primes pour le trimestre s'explique par la solide croissance des unités, les conditions de marché et l'acquisition de La Garantie. Le ratio combiné s'est établi à 73,2 %, soit une amélioration de 8,8 points d'un exercice à l'autre, en raison de bons facteurs fondamentaux, des conditions de marché et de la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Le ratio des sinistres liés aux catastrophes de 2,4 points, contre 8,5 points à l'exercice précédent, est conforme aux attentes. Pour l'exercice 2020, le ratio combiné s'est établi à 81,7 %, soit une amélioration de 10,8 points d'un exercice à l'autre, en raison de bons facteurs fondamentaux et de la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques.





, l'augmentation de 10 % des primes pour le trimestre s'explique par la solide croissance des unités, les conditions de marché et l'acquisition de La Garantie. Le ratio combiné s'est établi à 73,2 %, soit une amélioration de 8,8 points d'un exercice à l'autre, en raison de bons facteurs fondamentaux, des conditions de marché et de la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Le ratio des sinistres liés aux catastrophes de 2,4 points, contre 8,5 points à l'exercice précédent, est conforme aux attentes. Pour l'exercice 2020, le ratio combiné s'est établi à 81,7 %, soit une amélioration de 10,8 points d'un exercice à l'autre, en raison de bons facteurs fondamentaux et de la baisse des sinistres liés aux conditions météorologiques. En assurance des entreprises (assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 5 % pour le trimestre s'explique par les conditions de marché et l'apport de l'acquisition de La Garantie, le tout contrebalancé par une baisse de 6 points attribuable au programme d'aide ciblé de 50 millions $ aux petites entreprises et à la baisse des volumes liés à l'économie de partage. Le ratio combiné a été solide à 95,3 % pour le trimestre, la baisse de la fréquence des sinistres et nos mesures d'amélioration de la rentabilité ayant été contrebalancées par une baisse de 6 points attribuable à notre programme d'aide ciblé pour les clients et une baisse de 2 points attribuable aux sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19. Pour l'exercice 2020, le ratio combiné a été solide à 95,1 %, le bon rendement sous-jacent ayant été contrebalancé par les sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19 de 64 millions $, les mesures d'aide aux clients et l'augmentation des provisions pour créances douteuses.





(assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 5 % pour le trimestre s'explique par les conditions de marché et l'apport de l'acquisition de La Garantie, le tout contrebalancé par une baisse de 6 points attribuable au programme d'aide ciblé de 50 millions $ aux petites entreprises et à la baisse des volumes liés à l'économie de partage. Le ratio combiné a été solide à 95,3 % pour le trimestre, la baisse de la fréquence des sinistres et nos mesures d'amélioration de la rentabilité ayant été contrebalancées par une baisse de 6 points attribuable à notre programme d'aide ciblé pour les clients et une baisse de 2 points attribuable aux sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19. Pour l'exercice 2020, le ratio combiné a été solide à 95,1 %, le bon rendement sous-jacent ayant été contrebalancé par les sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19 de 64 millions $, les mesures d'aide aux clients et l'augmentation des provisions pour créances douteuses. Le BAIIA tiré de la distribution et Autres a augmenté de 60 % pour atteindre 72 millions $ pour le trimestre, et de 32 % pour atteindre 275 millions $ pour l'exercice 2020, reflétant le rendement meilleur que prévu de notre réseau de courtiers, y compris la gestion efficace des dépenses et la croissance des produits. Les acquisitions récentes ont également contribué à la croissance d'un exercice à l'autre.

Assurance de dommages - États-Unis

Les primes ont augmenté de 19 % en devises constantes pour se chiffrer à 401 millions $ au T4-2020, compte tenu d'un apport de 6 points de l'acquisition de La Garantie. Cette augmentation s'explique par les conditions de marché fermes, une bonne progression des nouvelles affaires et une bonne rétention.





ont augmenté de 19 % en devises constantes pour se chiffrer à 401 millions $ au T4-2020, compte tenu d'un apport de 6 points de l'acquisition de La Garantie. Cette augmentation s'explique par les conditions de marché fermes, une bonne progression des nouvelles affaires et une bonne rétention. Le ratio combiné de 92,0 % pour le trimestre reflète le bon rendement sous-jacent, contrebalancé par une baisse de 1,3 point attribuable à l'évolution défavorable des sinistres des années antérieures et par une baisse de 1 point attribuable à la hausse des sinistres liés aux conditions météorologiques. Pour l'exercice 2020, le ratio combiné a atteint 94,9 %, le bon rendement sous-jacent ayant été plus que contrebalancé par l'apport de 2,0 points attribuable aux sinistres liés aux catastrophes découlant de la COVID-19. Ce secteur d'activité est maintenant en bonne position pour atteindre et maintenir un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 %.

Placements

Le produit net des placements de 143 millions $ pour le trimestre a été comparable à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, l'incidence de l'augmentation des actifs investis ayant été contrebalancée par l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement.





de 143 millions $ pour le trimestre a été comparable à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, l'incidence de l'augmentation des actifs investis ayant été contrebalancée par l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement. Les profits nets, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevés à 53 millions $ pour le trimestre, sous l'effet des marchés boursiers favorables. La dépréciation des titres de capitaux propres de 22 millions $ est principalement attribuable aux titres du secteur de l'énergie.

Résultat net et RCP

Le résultat opérationnel net s'est établi à 467 millions $ au T4-2020, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et du BAIIA tiré de la distribution et Autres.





s'est établi à 467 millions $ au T4-2020, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et du BAIIA tiré de la distribution et Autres. Le résultat par action s'est établi à 2,55 $ au T4-2020 sous l'effet de la croissance du résultat opérationnel net.





s'est établi à 2,55 $ au T4-2020 sous l'effet de la croissance du résultat opérationnel net. Le RCP opérationnel s'est amélioré de 5,9 points d'un exercice à l'autre pour s'établir à 18,4 % pour les 12 derniers mois clos le 31 décembre 2020, en raison du bon rendement opérationnel.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, la marge sur le capital total s'élevant à 2,7 milliards $. Le TCM au Canada est estimé à 224 %.





est estimé à 224 %. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 58,79 $ au 31 décembre 2020, en hausse de 5 % depuis le 30 septembre 2020, en raison du bon rendement opérationnel et de bons profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des titres du portefeuille de placements.





(VCPA) d'Intact s'élevait à 58,79 $ au 31 décembre 2020, en hausse de 5 % depuis le 30 septembre 2020, en raison du bon rendement opérationnel et de bons profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des titres du portefeuille de placements. Le ratio de la dette sur le capital total s'est établi à 24,1 % au 31 décembre 2020, comparativement à 21,2 % au 30 septembre 2020. Le ratio de la dette sur le capital total tient compte des billets à moyen terme de 600 millions $ (3,8 points) pour financer l'acquisition de RSA. Nous prévoyons que le ratio de levier sera de 26 % à la clôture de l'acquisition de RSA et reviendra à 20 % dans les 36 mois suivant la clôture.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 17,06925 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 31 mars 2021 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2021.

Mise à jour sur les F&A

L'acquisition annoncée de RSA avance bien et devrait se clôturer au T2-2021. Nous avons reçu l'autorisation du Bureau de la concurrence Canada le 12 janvier 2021 et les actionnaires de RSA ont voté en faveur de l'acquisition le 18 janvier 2021, qui devrait être conclue aux termes d'un projet d'arrangement approuvé par le tribunal. En outre, le 18 décembre 2020, les actionnaires de Tryg ont voté en faveur d'une émission de droits de souscription pour financer leur portion de la transaction. Les autres processus d'approbation des organismes de réglementation avancent comme prévu.





Nous avons reçu l'autorisation du Bureau de la concurrence le 12 janvier les actionnaires de RSA ont voté en faveur de l'acquisition le 18 janvier 2021, qui devrait être conclue aux termes d'un projet d'arrangement approuvé par le tribunal. En outre, le 18 décembre 2020, les actionnaires de Tryg ont voté en faveur d'une émission de droits de souscription pour financer leur portion de la transaction. Les autres processus d'approbation des organismes de réglementation avancent comme prévu. Au cours du trimestre, une tranche importante du prix d'acquisition d'environ 5,2 milliards $ (3,0 millions £) et des coûts de transaction attendus de 0,7 milliard $ a été financée grâce au placement privé de reçus de souscription de 4,45 milliards $, à une facilité bancaire à terme de 392 millions € (0,6 milliard $) et à des billets à moyen terme de 0,6 milliard $.





Les coûts de transaction non opérationnels liés à l'acquisition de RSA de 42 millions $ pour le trimestre sont principalement attribuables aux frais de fusion et acquisition et aux honoraires juridiques.





42 millions $ pour le trimestre sont principalement attribuables aux frais de fusion et acquisition et aux honoraires juridiques. L'acquisition de RSA devrait générer un taux de rendement interne supérieur à 15 %, accroître le RONPA de 7 % à 9 % pour la première année, puis de 15 % à 19 % dans les 36 mois, et augmenter le VCPA de 25 % à la clôture. En outre, le RCP opérationnel devrait se maintenir autour de 15 % à moyen terme.





RSA doit présenter ses résultats de l'exercice 2020 le 26 février 2021.





L'intégration de La Garantie, Frank Cowan et On Side avance comme prévu, et nous prévoyons toujours que ces acquisitions entraîneront une hausse du RONPA d'environ 5 % d'ici la fin de 2021.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,92 $ et 2,35 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T4-2020 et les états financiers consolidés du T4-2020 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactcf.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactcf.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 10 février 2021 à 14 h (HE) jusqu'au 17 février 2021 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-849-0833 ou le 1-855-859-2056 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 6977038. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 12 milliards $. La Société compte plus de 16 000 employés qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises et administrations publiques dans des bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs, par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan Company, agent général de premier plan, offre des programmes d'assurance pour les organismes publics au Canada, notamment des services de gestion des risques et des sinistres.

Aux États-Unis, Intact Insurance Solutions spécialisées fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada et aux États-Unis, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, et l'acquisition proposée de RSA ainsi que sa réalisation et le moment de cette réalisation. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs divers, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 30 mars 2020 et ceux figurant dans le rapport de gestion du quatrième trimestre de 2020 (y compris la section « Gestion des risques » [sections 28 à 33]), dans les notes 10 et 13 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et les autres facteurs de risque auxquels la Société est exposée dans le cadre de l'acquisition proposée de RSA, qui sont décrits aux pages 24 à 28 de la présentation de la Société intitulée « Création d'un assureur IARD de premier plan - Acquisition des activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA », datée du 18 novembre 2020. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

