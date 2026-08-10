Insurance House PSC Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Insurance House PSC Registered hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 AED je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 161.8 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 75.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.1 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch