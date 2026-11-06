Insulet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Insulet hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Insulet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.24 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 842.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Insulet einen Umsatz von 706.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch