Insulet Q3 Net Income Rises; Issues FY26 Outlook

(RTTNews) - Insulet (PODD) reported third quarter net income of $141.1 million, or $2.03 per diluted share, compared to $87.6 million, or $1.24 per diluted share, prior year. Adjusted net income was $138.0 million, increased 57.2% compared to $87.8 million in the prior year. Adjusted earnings was $1.99 per diluted share, increased 59.9%, compared to $1.24 per share, in the prior year.

Third quarter revenue was $842.0 million, up 19.2%, or 19.6% in constant currency from prior year. Total Omnipod revenue was $836.6 million, rose 19.7%, or 20.0% in constant currency.

For fiscal 2026, the company now expects: total revenue growth of 21% - 22%, revised from prior guidance range of 20% - 22%. Total Omnipod revenue growth is now expected in a range of 21.5% - 22.5%, revised from prior guidance range of 21% - 23%.

In pre-market trading on NasdaqGS, Insulet shares are down 4.43 percent to $148.00.

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