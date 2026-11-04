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04.11.2026 14:38:46
Insulet Q3 Net Income Rises; Issues FY26 Outlook
(RTTNews) - Insulet (PODD) reported third quarter net income of $141.1 million, or $2.03 per diluted share, compared to $87.6 million, or $1.24 per diluted share, prior year. Adjusted net income was $138.0 million, increased 57.2% compared to $87.8 million in the prior year. Adjusted earnings was $1.99 per diluted share, increased 59.9%, compared to $1.24 per share, in the prior year.
Third quarter revenue was $842.0 million, up 19.2%, or 19.6% in constant currency from prior year. Total Omnipod revenue was $836.6 million, rose 19.7%, or 20.0% in constant currency.
For fiscal 2026, the company now expects: total revenue growth of 21% - 22%, revised from prior guidance range of 20% - 22%. Total Omnipod revenue growth is now expected in a range of 21.5% - 22.5%, revised from prior guidance range of 21% - 23%.
In pre-market trading on NasdaqGS, Insulet shares are down 4.43 percent to $148.00.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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