Insulet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Insulet liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insulet die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Insulet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 801.7 Millionen USD im Vergleich zu 649.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch