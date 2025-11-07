Insulet Aktie 2941247 / US45784P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.11.2025 03:03:15
Insulet Corp. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Insulet Corp. (PODD) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $87.6 million, or $1.24 per share. This compares with $77.5 million, or $1.08 per share, last year.
Excluding items, Insulet Corp. reported adjusted earnings of $87.8 million or $1.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.9% to $706.3 million from $543.9 million last year.
Insulet Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $87.6 Mln. vs. $77.5 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.08 last year. -Revenue: $706.3 Mln vs. $543.9 Mln last year.
Nachrichten zu Insulet Corp Shs
|
05.11.25
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25