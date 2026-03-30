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30.03.2026 14:09:42

Institute erwarten nur noch 0,6% Wachstum für 2026 - Zeitung

DOW JONES--Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum als zuvor. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf "Insider" meldet, erwarten die Institute für 2026 nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 (bisher: 1,3) Prozent. Die Prognose für 2027 wird demnach auf rund 1 (1,4) Prozent gesenkt. Die "Gemeinschaftsdiagnose" von RWI Essen, DIW Berlin, Ifo München, IWH Halle und dem Kiel-Institut wird am Mittwoch vorgelegt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)

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