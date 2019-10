Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière - Le ministre Lamontagne félicite les finissants

QUÉBEC, le 5 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a participé avec beaucoup de fierté à la 55e cérémonie de remise de diplômes de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière. Il a profité de cette occasion pour souligner la réussite des 83 étudiantes et étudiants qui ont terminé avec succès leur programme de formation technique et pour les féliciter de leur persévérance. En obtenant leur diplôme d'études collégiales, tous ces finissants deviennent des technologues compétents et qualifiés qui joueront un rôle stratégique en contribuant au développement économique de la société québécoise. Le ministre a également salué les efforts des huit personnes inscrites à des programmes de formation continue qui ont obtenu une attestation d'études collégiales (AEC).

« La remise des diplômes de l'ITA représente l'étape ultime du parcours scolaire des étudiants de cet établissement unique. Cette cérémonie trace la ligne de départ d'une vie professionnelle que je leur souhaite aussi passionnante qu'enrichissante. La cérémonie d'aujourd'hui confirme le rôle de l'ITA comme chef de file en matière de formation technique en agriculture. Grâce aux compétences et au savoir-faire que ces étudiants ont acquis durant leur programme, ils contribueront à la prospérité des entreprises bioalimentaires et des régions du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Cette année, dans ses deux campus, l'ITA octroie un total de 222 diplômes d'études collégiales ainsi que 8 attestations d'études collégiales.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) décerne également des médailles de mérite et des bourses aux diplômés ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, soit une personne dans chacun des cinq programmes d'études collégiales offerts au campus. Cette année, les récipiendaires de ces médailles au campus de La Pocatière sont :

M. Alexis Lemay (gestion et technologies d'entreprise agricole),

M me Anne-Marie Roy (technologie des productions animales),

M me Abigaël Senneville (technologie de la production horticole et de l'environnement),

M me Alexianne Jacob (technologie des procédés et de la qualité des aliments),

M me Karen Larose-Labrecque (techniques équines).

(techniques équines).

, décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études : M me Anne-Marie Roy (technologie des productions animales).

(technologie des productions animales).

M. Antonin Boulet (gestion et technologies d'entreprise agricole).

(gestion et technologies d'entreprise agricole).

formation continue de l'ITA, remis au diplômé ayant manifesté le meilleur engagement dans la réussite de ses études et démontré la qualité de sa participation aux activités d'enseignement en relation avec ses études professionnelles : M. Nicolas Gagnon (production animale).

(production animale).

formation continue de l'ITA, remis à l'étudiant qui s'est distingué en obtenant la meilleure moyenne dans ses résultats scolaires pour l'ensemble de ses cours, en vue de l'obtention d'une AEC : Mme Jessy Gagnon (massothérapie équine).

À propos de l'ITA

L'ITA est un centre de formation collégiale public spécialisé relevant du MAPAQ. Constitué de deux campus, l'un à La Pocatière et l'autre à Saint-Hyacinthe, l'Institut se distingue des autres établissements qui offrent des programmes similaires en formant chaque année près de 60 % des nouveaux diplômés du secteur des technologies agroalimentaires qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il s'agit du meilleur choix d'établissement de formation dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin. En offrant certaines techniques collégiales spécialisées et uniques au Québec, l'ITA représente la référence pour l'industrie bioalimentaire. Le nombre de diplômés depuis sa création en 1962 dépasse aujourd'hui les 12 000. Le MAPAQ considère qu'un secteur bioalimentaire prospère et durable repose sur la disponibilité ainsi que sur les compétences et la qualification de sa main-d'œuvre et de sa relève entrepreneuriale. Il s'est donc engagé à appuyer le développement de l'ITA en matière d'enseignement et de formation continue.

www.ita.qc.ca .

