Instil Bio lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Instil Bio ein EPS von -2.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch