Instal Krakow: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Instal Krakow hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.13 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.670 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.4 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79.8 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch