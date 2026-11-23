Instal Krakow hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.92 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Instal Krakow 1.58 PLN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Instal Krakow im vergangenen Quartal 75.4 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Instal Krakow 74.5 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch