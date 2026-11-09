Instabank ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Instabank ASA Registered hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.08 NOK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Instabank ASA Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.080 NOK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Instabank ASA Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 334.3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 236.4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch