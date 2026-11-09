Insplorion AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Insplorion AB gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.040 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0.6 Millionen SEK, gegenüber 0.9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37.63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch