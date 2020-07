Inspirez le monde avec votre prochaine photo - Les Canadiens sont invités à participer au plus grand concours de photographie et de vidéo au monde!

Participez au concours Huawei Next Image 2020, émerveillez le monde et le jury composé des photographes les plus célèbres du monde avec des images réconfortantes et inspirantes, et courez la chance de gagner des prix en argent allant jusqu'à 10 000 $!

MARKHAM, ON, le 30 juin 2020 /CNW/ - HUAWEI invite sa communauté de millions de personnes à créer et à partager leurs images saisissantes dans le cadre de NEXT-IMAGE 2020, le plus grand concours mondial de photographie et de vidéo par téléphone intelligent, qui a réuni plus de 500 000 participants en 2019.

Saisissez la beauté avec Huawei…

Huawei a toujours défendu la photographie remarquable par appareil mobile en mettant la technologie la plus avancée dans ses téléphones intelligents. Grâce à la collaboration de Huawei avec Leica, chaque utilisateur de Huawei peut capturer des photos et des vidéos à couper le souffle.

Lancée au Canada le 10 juillet, la série HUAWEI P40 présente certains des matériels les plus sophistiqués de l'histoire de la photographie et a été nommée « meilleur téléphone intelligent pour la photographie » en 2020 par la Technical Image Press Association (TIPA). Les capacités de photographie des téléphones intelligents de Huawei couvrent tous les scénarios imaginables; la seule limite est votre imagination.

…et partagez-la

Votre prochaine photo peut saisir la beauté, aider à faire découvrir le monde, rapprocher la nature, faire rêver quelqu'un… et plus encore.

Le concours est ouvert à tous les utilisateurs de Huawei désirant explorer différentes perspectives pour découvrir la beauté visuelle de la vie, et comporte six catégories :

Proximité et distance : Utilisez la caméra de votre téléphone intelligent pour saisir des trésors cachés et différentes perspectives, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur.

: Utilisez la caméra de votre téléphone intelligent pour saisir des trésors cachés et différentes perspectives, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Nuit : Saisissez des moments amusants la nuit ou dans un environnement à faible luminosité. Reflétez l'atmosphère du moment et soyez créatif.

: Saisissez des moments amusants la nuit ou dans un environnement à faible luminosité. Reflétez l'atmosphère du moment et soyez créatif. Bonjour, la vie : Une image vaut mille mots, alors saisissez et partagez une émotion ou un élément d'inspiration de votre quotidien.

Une image vaut mille mots, alors saisissez et partagez une émotion ou un élément d'inspiration de votre quotidien. Visages : Expérimentez avec les identités et la puissance de la photographie de portraits. Saisissez les visages de vos proches.

: Expérimentez avec les identités et la puissance de la photographie de portraits. Saisissez les visages de vos proches. Sur le vif : Filmez et produisez une courte vidéo ou un film mobile d'une durée maximale de 10 minutes. Exprimez votre créativité et partagez des histoires positives sous forme d'images en mouvement.

: Filmez et produisez une courte vidéo ou un film mobile d'une durée maximale de 10 minutes. Exprimez votre créativité et partagez des histoires positives sous forme d'images en mouvement. Narration photographique : Utilisez un ensemble de photos pour raconter votre histoire personnelle et véhiculer des émotions. L'histoire doit comprendre de 3 à 9 photos.

La date limite des contributions est le 31 juillet à minuit (HNE)!

« Nous sommes ravis de présenter le concours de photographie Next Image au Canada cette année. Next Image donne aux gens du monde entier l'occasion d'utiliser leur créativité pour capturer et partager des images inspirantes à travers l'objectif des téléphones intelligents primés de Huawei », a déclaré Kevin Li, président du Consumer Business Group à Huawei Canada.

Sélection des gagnants

Les gagnants seront sélectionnés par des experts en photographie de renommée mondiale. Le jury mondial se compose des personnes suivantes :

Steve McCurry a remporté de nombreux prix, dont la Médaille d'or Robert Capa, le prix de la National Press Photographers Association, ainsi que quatre prix Jose. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, la photo de M. McCurry intitulée « L'Afghane aux yeux verts » est devenue l'une des images les plus puissantes et emblématiques de l'histoire de la photographie.

a remporté de nombreux prix, dont la Médaille d'or Robert Capa, le prix de la National Press Photographers Association, ainsi que quatre prix Jose. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, la photo de M. McCurry intitulée « L'Afghane aux yeux verts » est devenue l'une des images les plus puissantes et emblématiques de l'histoire de la photographie. Elizaveta Porodina est une photographe de mode originaire de Russie. Figure de la mode expérimentale et de la photographie d'art, le travail de Mme Porodina est célèbre pour son utilisation de formes alternatives et de couleurs vibrantes.

est une photographe de mode originaire de Russie. Figure de la mode expérimentale et de la photographie d'art, le travail de Mme Porodina est célèbre pour son utilisation de formes alternatives et de couleurs vibrantes. Reuben Krabbe est un photographe canadien de sports extrêmes qui utilise des techniques de photographie créatives pour afficher des styles et des sujets polarisés tels que des éclipses solaires. M. Krabbe dynamisera le jury et favorisera de nouvelles possibilités.

est un photographe canadien de sports extrêmes qui utilise des techniques de photographie créatives pour afficher des styles et des sujets polarisés tels que des éclipses solaires. M. Krabbe dynamisera le jury et favorisera de nouvelles possibilités. Karolina Henke est une photographe de renom suédoise à la narration visuelle et l'identité artistique uniques. Elle est une photographe respectée dans le domaine de la mode internationale et de la photographie artistique.

est une photographe de renom suédoise à la narration visuelle et l'identité artistique uniques. Elle est une photographe respectée dans le domaine de la mode internationale et de la photographie artistique. Andrew Garrihy, directeur mondial de la marque, Huawei Consumer Business Group et Li Changzhu, vice-ministre, Stratégie des consommateurs, Marketing, Huawei Consumer Business Group participeront également à la sélection des participations gagnantes.

Entrer pour courir la chance de gagner

Les participants ont la possibilité de remporter les prix suivants dans le cadre du concours mondial :

1. Grand Prix : Photographe de l'année (3 gagnants)

Fonds de création NEXT-IMAGE de 10 000 $ (avant impôt)

Téléphone HUAWEI P40 Pro (8 Go+256 Go)

Certificat électronique

2. Gagnants de catégorie (15 gagnants)

Fonds de création NEXT-IMAGE de 1 000 $ (avant impôt)

Téléphone HUAWEI P40 Pro (8 Go+256 Go)

Certificat électronique

3. Gagnants du second prix (50 gagnants)

Téléphone HUAWEI P40 Pro (8 Go+256 Go)

Certificat électronique

Mentions honorables (5 gagnants)

Téléphone HUAWEI P40 Pro (8 Go+256 Go)

Certificat électronique

Pour de plus amples renseignements sur le concours NEXT-IMAGE 2020 et sur la façon d'y participer, visitez notre site Web.

