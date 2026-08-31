Inspire Semiconductor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inspire Semiconductor hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Inspire Semiconductor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch