Inspire Medical Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Inspire Medical Systems lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Inspire Medical Systems ein Ergebnis je Aktie von 0.340 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.93 Prozent auf 206.7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch