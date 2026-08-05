Inspire Medical Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inspire Medical Systems äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 USD, nach -0.120 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 217.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 200.6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch