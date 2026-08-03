Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’053 0.3%  Bitcoin 51’483 0.5%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 83.6 -7.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: LEG Immobilien stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
ETF Sparplan

Inspire Medical Systems Aktie 41329373 / US4577301090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 00:04:41

Inspire Medical Q2 Returns To Profit, Raises FY26 Outlook

Inspire Medical Systems
42.23 CHF 6.48%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) on Monday reported a return to profitability in the second quarter.

For the second quarter, revenue decreased to $200.6 million from $217.1 million a year earlier.

Net earnings were $0.3 million, compared with a net loss of $3.6 million in the prior-year quarter. Earnings per share were $0.01, compared with a loss per share of $0.12.

For the first half of 2026, revenue declined to $405.2 million from $418.4 million in the same period last year. Net loss widened to $11.0 million from $0.6 million a year earlier. Loss per share increased to $0.38 from $0.02.

The company raised its full-year 2026 revenue guidance to $835 million to $875 million. It now expects an adjusted operating margin of 4 percent to 6 percent, EPS of a loss of $0.42 to earnings of $0.17 and adjusted EPS of $1.05 to $1.45.

INSP is currently trading after hours at $58.51 up $6.29 or 12.05 percent on the New York Stock Exchange.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Inspire Medical Systems Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten