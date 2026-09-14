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14.09.2026 06:37:00
inspec gewährte Anlegern Blick in die Bücher
inspec liess sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat inspec die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0.46 JPY. Ein Jahr zuvor waren -36.350 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 496.5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99.1 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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