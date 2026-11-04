Insource hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Insource liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insource die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15.73 JPY, nach 14.68 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.59 Prozent auf 3.97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 52.36 JPY. Im Vorjahr waren 49.20 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15.56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Insource einen Umsatz von 14.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch