INSM: Corona-Krise deckt Schwächen der Bildungssysteme auf

BERLIN (Dow Jones)--Mangelnde Teilhabechancen, Knappheiten an Lehrkräften, fehlende digitale Ressourcen - das sind laut einer Studie die offensichtlichsten Probleme des deutschen Bildungssystems. Die Corona-Pandemie verschärfe diese Schwierigkeiten, so eines der zentralen Ergebnisse des vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellten INSM-Bildungsmonitors 2020. "Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das Bildungssystem in Deutschland, besonders im Bereich der digitalen Ausstattung, massive Defizite aufweist", sagte der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Hubertus Pellengahr.

Die ehemalige Bundesfamilienministerin und neue INSM-Botschafterin Kristina Schröder (CDU) forderte die Verantwortlichen in Bund und Ländern auf, sich mit aller Kraft für einen möglichst vollständigen Präsenzunterricht einzusetzen. Sollten in Deutschland wirklich wieder Schliessungen notwendig werden, dürfe es diesmal nicht mehr heissen: "Kitas und Schulen zuerst", sondern es müsse gelten: "Kitas und Schulen zuletzt". Mittelfristig bestehe die wichtigste Aufgabe in der schnellen Implementierung digitaler Lehr- und Lernmethoden.

Eine verpflichtende, regelmässige Weiterbildung in digitaler Didaktik der Lehrerinnen und Lehrer sei dringend notwendig. Die Schulen benötigten auch zusätzliches Personal für die IT-Administration. "Für die rund 40.000 Schulen in Deutschland sollten mindestens 20.000 IT-Kräfte zusätzlich eingestellt werden", forderte Pellengahr. Insgesamt werden dafür jährlich rund 2 Milliarden Euro zusätzlich benötigt.

Der Bildungsmonitor zeige insgesamt, dass die leistungsfähigsten Bildungssysteme Sachsen und Bayern hätten, gefolgt von Thüringen, Hamburg, Baden-Württemberg und dem Saarland. Bemerkenswert seien die Fortschritte auch in Hessen, das einen Sprung auf Platz sieben geschafft habe. Die rote Laterne geht laut den Angaben in diesem Jahr nach Sachsen-Anhalt. Hier seien die Schulabbrecherquoten erschreckend hoch, und die Sicherung der Lehrkräfteversorgung sei besonders schwierig.

