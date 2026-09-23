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23.09.2026 06:37:00
Insignia Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Insignia Systems hat am 21.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Insignia Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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