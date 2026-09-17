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Minerals Corporation Aktie 550275 / AU000000MSC6

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17.09.2026 23:00:00

Inside the DOE's $16 Million Bet on Critical Minerals Talent

The United States is desperate to claw back some of the global critical minerals share from China. Beijing has established near-total dominance in international supply chains over the last several decades through its far-reaching Belt and Road Initiative in addition to other deals and programs that have given China a massive presence in mineral-rich countries and emerging markets across the globe. This gives Beijing critical economic and political leverage as these materials become ever more sought after to power the global tech manufacturing sector,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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