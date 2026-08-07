Inseego präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inseego hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Inseego vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 44.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch