Insecticides (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Insecticides (India) gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 15.08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Insecticides (India) 19.97 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Insecticides (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.12 Milliarden INR im Vergleich zu 6.91 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch