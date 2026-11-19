Inscobee hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -613.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -291.670 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inscobee in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.17 Milliarden KRW im Vergleich zu 26.13 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch