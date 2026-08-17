Inscobee: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inscobee hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 197.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -250.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Inscobee 24.78 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.64 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch