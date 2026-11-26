Inrom Construction Industries präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.38 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.26 Prozent auf 431.3 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch