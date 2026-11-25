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25.11.2026 06:37:00
Inpro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Inpro gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0.290 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Inpro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.3 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 67.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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