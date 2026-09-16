Inpro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inpro präsentierte am 15.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 61.7 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 105.7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch