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02.09.2026 06:37:00
InPost hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
InPost hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.04 EUR gegenüber 0.070 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat InPost 982.8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 829.4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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