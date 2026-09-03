InPost gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InPost veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.14 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 940.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch